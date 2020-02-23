Появился официальный тизер смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro
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Новости

Появился официальный тизер смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro

В середине этого месяца, а точнее – 14 апреля, мы станем свидетелями презентации новой линейки смартфонов OnePlus 8. В этой линейке мы увидим два смартфона: обычную версию – OnePlus 8 и продвинутую – OnePlus 8 Pro. Накануне этого мероприятия, известный инсайдер Роланд Квандт в своем аккаунте Twitter выложил официальные рекламные постеры устройств. И судя по этим изображениям, можно сделать вывод об отличии устройства в плане дизайна.

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Итак, OnePlus 8 Pro получил дополнительный оптический модуль на задней панели, а также лазерный помощник автофокуса, который расположился чуть левее основной камеры. Также из представленных изображений мы видим, что рамки вокруг дисплея у OnePlus 8 Pro немного тоньше, чем у стандартной версии.

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Из официальных данных стали известны некоторые подробности технических аспектов новой линейки смартфонов. Так, Пит Лау – главный человек в компании сказал, что устройства используют мощь однокристальной системы Snapdragon 865. Также имеется и сверхбыстрая оперативная память стандарта LPDDR5, а также прошлогодняя встроенная память стандарта UFS 3.0.

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