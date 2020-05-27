OnePlus 8 Pro резко вырос в цене на вторичном рынке

А могли бы вы предположить, что смартфоны, бывшие в употреблении будут стоить дороже, нежели такой же экземпляр, только новый? Конечно же нет, но это не касается мобильных устройств от OnePlus, в частности восьмой линейки. Не секрет, что эти смартфоны пользуются просто бешеной популярностью у людей. Это доказали предварительные продажи, когда всего за несколько минут первая партия устройств была продана.

Случилось это еще в апреле и тогда производитель сумел заработать порядка 14 млн. долларов. Но и этой суммы им не хватило на то, чтобы нарастить производство и удовлетворить потребности в этой линейке всех желающих. Именно поэтому потребительский спрос на них возрос. Результатом этого стало повышение ценника на сайтах типа eBay или Swappa. Но касается это не новых устройств, а уже бывших в употреблении. Так, нередки случаи, когда за такие девайсы продавцы прикрепляют ценник на уровне 1 300 долларов, что на 300 долларов выше, чем такой же, но новый смартфон в США.

Такое еще можно было наблюдать, если это происходило из-за системы приглашений, которая практикуется иногда. Но причиной поднятия цены в этот раз стал дефицит OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Напомним, что «убийца флагманов» получил дисплей с частотой обновление экрана 120 Гц и диагональю 6,78 дюймов. В качестве чипсета применяется Snapdragon 865, основная камера получила четыре оптических модуля на 48, 8, 5 и 2 МП. Питается OnePlus 8 Pro от аккумулятора, емкостью 4 510 мАч, который получил поддержку быстрой 30-ваттной зарядки.