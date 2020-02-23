Стали известны характеристики флагманского OnePlus 8 Pro

Утечки относительно OnePlus 8 Pro продолжаются. На этот раз интересной информацией пользователей порадовал инсайдер Xiaomishka, который хоть и специализируется на новостях о Xiaomi и Redmi, но не редко сливает информацию и о других брендах. В этот раз он показал изображение рабочего OnePlus 8 Pro с техническими характеристиками на экране.

Данное изображение полностью подтверждает более ранние утечки. Под этим нужно понимать наличие Fluid AMOLED-дисплея, диагональ которого 6,78 дюймов и разрешением 2К. Что касается частоты обновления, то она может достигать 120 Гц. Также есть информация о том, что этот дисплей получил поддержку технологии MEMC. Это значит, что есть возможность вставлять недостающие кадры, что делает видео наиболее плавным. И еще одна немаловажная деталь – пиковая яркость дисплея OnePlus 8 Pro может достигать 1300 кд/м2.

Не менее интересным видятся технические особенности устройства. Так, работает смартфон на чипсете Snapdragon 865. В распоряжении у обладателя гаджета будет 12 ГБ ОЗУ+256 ГБ встроенной памяти. Основной модуль состоит из камер 48, 8 и 5 МП. Фронтальная камера имеет два модуля, разрешением 8 и 5 МП. Питается смартфон от аккумулятора, емкостью 4 300 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки. Представление OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro должно состояться 16 апреля. Естественно, все будет проходить онлайн.