Представлены мобильные телефоны Nokia 125 и Nokia 150
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Представлены мобильные телефоны Nokia 125 и Nokia 150

Ряд простых мобильных телефонов Nokia пополнился двумя новыми моделями в виде Nokia 125 и Nokia 150. Они получили физические кнопки, ёмкую батарейку и хорошую автономность.

Nokia 125 оснащён 2,4-дюймовый экраном, простой VGA камерой со вспышкой и аккумулятором ёмкостью на 1020 мАч. Мобильник умеет хранить около 2 тысяч контактов и 500 СМС.

Nokia 125 1

Следующей моделью идёт обновлённый Nokia 150, который также оснащается VGA камерой, поддержкой Bluetooth, MP3-плеером и встроенной FM-антенной для радио. Аккумулятор на 1020 мАч способен проработать до 23 дней в режиме ожидания и 19 часов в режиме разговором.

Nokia 150

Стоимость Nokia 150 в России составит 2390 рублей, а более продвинутая версия в лице Nokia 125 обойдётся покупателю в 2990 рублей. Продажи начнутся в третьем квартале текущего года.

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