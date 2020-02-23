Беспроводные наушники Honor Magic Earbuds представлены в новом цвете

Бренд Honor объявил о старте продаж в России беспроводных наушников Honor Magic Earbuds в цвете «насыщенный бирюзовый».

Honor Magic Earbuds выполнены в виде вкладышей трапециевидной формы и оснащены технологией активного шумоподавления с внутренними и внешними микрофонами.

Также наушники могут проработать на одном заряде до 3,5 часов в режиме воспроизведения аудио и до 2,5 часов разговоров с выключенным и включённым шумоподавлением соответственно. Периодическая подзарядка в зарядном чехле позволяет продлить время автономной работы до 12 и 13 часов в режиме разговора и прослушивания музыки. В режиме ожидания зарядный чехол поддерживает работоспособность наушников до 12 дней.

Наушники оборудованы защитой от влаги по стандарту IPX4 – пользователям можно не волноваться о попадании брызг на устройство во время дождя или интенсивных тренировок.

Наушники Honor Magic Earbuds в новом цвете будут доступны по рекомендованной розничной цене 8 990 рублей в официальном интернет-магазине и других каналах партнеров бренда с 29 мая.