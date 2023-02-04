Представлена сторонняя сборка Windows 11 для менее мощных компьютеров

Компания NTDEV представила модификацию операционной системы Windows 11 под названием Tiny11. Это облегченная версия Windows 11 Pro 22H2, в которой удалены ненужные функции, включая браузер Microsoft Edge. Оставлены только необходимые приложения, такие как калькулятор, блокнот, Paint, терминал, Microsoft Store и функции для людей с ограниченными возможностями.

Особенностью Tiny11 является снижение системных требований, так как она требует всего 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ места на жестком диске, в отличие от оригинальной Windows 11 Pro 22H2, которая требует 4 ГБ и 24 ГБ соответственно. Саму сборку можно загрузить по ссылке.

При этом Tiny11 не является взломанной версией, а для ее использования необходимо приобрести официальный лицензионный ключ.

Реакция Microsoft на эту модификацию пока неизвестна.