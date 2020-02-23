Представлена линейка Honor 30
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Новости

Представлена линейка Honor 30

Huawei представила линейку Honor 30. В этот раз производитель представил сразу три смартфона: базовый Honor 30, продвинутый 30 Pro и самую топовую модель P30 Pro+.

Каждый смартфон имеет свой процессор, сканер отпечатков пальцев под дисплеем и похожий дизайн между собой. Корпус сделан из сплава стекла и металла. Единственным странным нововведением является огромная надпись «Honor», но только на некоторых цветах.

  • Honor 30 1

Вся линейка Honor 30 получила OLED-дисплей. В базовом Honor 30 установлен экран на 6,53 дюйма с разрешением Full HD+. В старших смартфонах аналогичный дисплей только с изгибами по краям. Также 30 Pro+ поддерживает частоту обновления 90 Гц.

  • Honor 30 3

Флагманский Honor 30 Pro+ получил камеру с тремя модулями. Основной сенсор на 50 Мп перекочевал со смартфона Huawei P40, далее идет широкоугольник на 16 Мп и телевик на 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.

Honor 30 01

Honor 30 Pro также получил три камеры: основной сенсор на 40 Мп, «ширик» на 16 и телефото на 5 Мп с 5-кратным оптическим зумом.

И наконец базовый Honor 30 имеет более простые четыре камеры на 40 Мп, 8 Мп широкоугольная, 8 Мп телефото (2-кратный зум) и 2 Мп для макро.

В Honor 30 Pro и 30 Pro+ используется топовый процессор Kirin 990, а базовый Honor 30 оснащён более простым, но мощным Kirin 985. Все модели также поддерживают 5G.

  • Honor 30 2

Базовый Honor 30 6/128 ГБ обойдётся в 2999 юаней (около 31 тысячи рублей), среднячок Honor 30 Pro 8/128 ГБ в 3999 юаней (около 42 тысяч рублей), а самый топовый Honor 30 Pro+ 8/256 ГБ выйдет в 4999 юаней, или около 52 тысяч рублей.

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