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FUJIFILM представила камеру моментальной печати Instax mini 40

Компания FUJIFILM представила новую камеру моментальной печати Instax mini 40, которая пополнит основную линейку устройств mini-формата. Дизайн корпуса камеры выполнен в стиле классических фотоаппаратов Fujifilm. Новинка представлена в черном цвете. Вместе с камерой компания представила новый концептуальный вид пленки для моментальных снимков “Contact Sheet” instant mini film.

Новинка выполнена в классическом стиле в черном цвете. Для селфи используется встроенное зеркальце на объективе, а функция медленной синхронизации вспышки поможет во время съемки при плохом освещении. Также в камере есть режим автоотключения, который отключает камеру через 5 минут после вывода последнего снимка.

Ключевые характеристики Instax mini 40:

  • Автоматический контроль экспозиции. Встроенный режим позволяет без усилий получать качественные снимки независимо от времени суток. Устройство самостоятельно определяет уровень окружающего освещения и оптимизирует настройки скорости затвора и мощности вспышки. Даже начинающие пользователи камер смогут с легкостью сделать хороший снимок без привязки к окружающим условиям.
  • Режим селфи. Новая камера упростит процесс создания селфи. Специальное зеркальце на объективе покажет, как будет располагаться образ в кадре. Потянув за объектив, в одно движение, пользователь сможет активировать специальный режим Selfie Mode.
  • Автоотключение. Камера самостоятельно выключится через пять минут ожидания, что позволит сэкономить и правильно расходовать заряд батареек.

По сложившейся доброй традиции бренда Instax вместе с запуском новой камеры расширяется ассортимент картриджей с необычным принтом на рамке. Пленка “Contact Sheet” выполнена в стиле узнаваемого всеми отпечатка с оранжевыми яркими цифрами, получаемого при контактном способе печати. Внизу каждой рамочки есть номер кадра. Всего предлагается 70 номеров. В одном картридже случайным образом собраны 10 из них.

Технические характеристики Instax mini 40:

  • Пленка: FUJIFILM Instax mini instant film (продается отдельно)
  • Линза: 2 компонента, 2 элемента, f = 60 mm, 1:12.7
  • Видоискатель: Real Image finder, 0.37 x, с нацеленным источником света
  • Расстояние съемки: 0.3 м и больше (для режима селфи от 0.3 м до 0.5 м)
  • Затвор: Запрограммированный электронный затвор, от 1/2 до 1/250 сек, режим медленной синхронизации вспышки для съемки при плохом освещении
  • Управление экспозицией: Автоматический (ISO 800): LV 5 до 14.5,
  • Проявление фотографии: Около 90 сек. (Может варьироваться в зависимости от окружающей температуры)
  • Вспышка: Встроенная автоматическая вспышка (автоматическая настройка освещения). Время перезарядки: до 6,5 сек (при использовании новых батареек). Эффективное расстояние для вспышки: 0.3- 2.7 м
  • Автоматическое отключение: Через 5 минут
  • Заряд: 2 алкалиновые батарейки типа АА (LR6)
  • Мощность: около 100 фотокарточек Instax
  • Другое: Окошко со счетчиком кадров
  • Размеры и вес: 104 мм x 121 мм x 65 мм/330г (без батареек, ремешка и пленки)

Стоимость Instax mini 40 в России составит 8 990 рублей. Приобрести камеру можно на официальном сайте instax.

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Источник:
The GEEK
Теги: 
Елизавета Панявина

Елизавета Панявина

Люблю милые гаджеты и женские сериалы. Но про последние писать не разрешили.

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