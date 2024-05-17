Представлен Xiaoxin Pad Studio — универсальный бюджетный планшет от Lenovo

Lenovo представила новый планшет с поддержкой стилуса, экраном на 90 Гц и мощной акустикой — Xiaoxin Pad Studio 2024. При этом устройство по цене сопоставимо с бюджетными смартфонами, заявленная стоимость около 180 долларов или 1299 юаней.

В корпусе у Xiaoxin Pad Studio размещён 8-ядерный процессор MediaTek Helio G99 и 8 ГБ оперативной памяти. За хранилище отвечает накопитель на 128 или 256 ГБ, но можно установить и microSD до 1 ТБ. АКМ на 8600 мАч поддерживает быструю зарядку на 45 Вт.

Фронтальная часть Xiaoxin Pad Studio оснащена 11,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000×1200, который поддерживает частоту обновления в 90 Гц. Также здесь расположена камера на 8 Мп — а сзади аналогичная основная.

Xiaoxin Pad Studio может похвастаться акустикой с поддержкой Dolby Atmos и сертификатом Hi-Res Audio. Суммарная мощность звука, если верить Lenovo, достигает 26 Вт.