Lenovo анонсировала два игровых планшета Legion Y900

Такие одинаковые, но такие разные.
Редакция The GEEK сегодня в 20:43
Lenovo представила два новых игровых планшета серии Legion Y900 — с дисплеями диагональю 11 и 13 дюймов. Устройства отличаются не только размерами экранов, но и «начинкой».

Lenovo Legion Y900 11 и Legion Y900 13

Обе версии получили тонкий корпус толщиной 5,99 мм, а также 4K-дисплеи с соотношением сторон 3:2 и частотой обновления 144 Гц. 11-дюймовая модель весит 480 граммов, а 13-дюймовая — 599 граммов. За звук планшетов отвечают шесть динамиков с поддержкой Harman Kardon и Dolby Atmos.

Старший Legion Y900 13 работает на базе Snapdragon 8 Elite, который дополняет аккумулятор емкостью 12 700 мАч, 68-Вт быстрая зарядка, а также двойная основная камера 13 Мп + 8 Мп и двойная фронтальная камера 8 Мп + 0,3 Мп.

Младший Legion Y900 11 оснащен чипом Dimensity 9500s+, батареей на 11 000 мАч с быстрой проводной зарядкой 68 Вт, 13-Мп основной камерой и 8-Мп фронталкой.

11-дюймовый Legion Y900 поступит в продажу 9 июня по цене от 3399 юаней (~35 600 рублей). 13-дюймовая версия уже доступна по цене от 3799 юаней (~39 800 рублей).

