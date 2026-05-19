Представлен Lenovo Legion Y70 New Generation — первый смартфон компании с 2022 года

Вместе с планшетами Legion Y900 компания Lenovo представила Legion Y70 New Generation — первый смартфон компании с 2022 года.

Новинка оснащена 6,82-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 3168×1440 пикселей. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления 1-144 Гц, а также регулировку яркости постоянным током (DC Dimming).

В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Смартфон предлагается в конфигурациях с объемом ОЗУ до 16 ГБ и встроенного хранилища до 1 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 710, дополненный 8-мегапиксельным широкоугольным модулем. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп. Кроме того, заявлены стереозвук, водозащита IP66/68/69, поддержка 5G и работа с двумя eSIM.

Legion Y70 New Generation поступит в продажу 9 июня в белом и черном цветах. Стартовая цена составит от 3099 юаней (~32 500 рублей).

