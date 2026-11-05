Bluetooth SIG утвердила стандарт Bluetooth 7.0. Пользователи TWS-наушников будут в восторге!

Сегодня организация Bluetooth SIG утвердила стандарт Bluetooth 7.0. Новая версия беспроводной технологии получила ряд улучшений, направленных на повышение пропускной способности, энергоэффективности и стабильности соединения.

Главным нововведением стала технология High Data Throughput (HDT), которая увеличивает максимальную скорость передачи данных до 7,5 Мбит/с, что почти в четыре раза выше, относительно предыдущего поколения Bluetooth LE 2M PHY. При этом устройства смогут эффективнее расходовать энергию и обеспечивать более надёжное беспроводное соединение.

По словам компании, одним из главных направлений применения Bluetooth 7.0 станет беспроводное аудио премиального уровня. Ожидается, что в следующем году технология позволит реализовать стандартизированную передачу звука без потерь качества (Lossless), поддержку аудио высокого разрешения, многоканального и пространственного звучания.

Новый стандарт также пойдёт на пользу смарт-часам, устройствам дополненной реальности и гаджетам с искусственным интеллектом. Девайсы с Bluetooth 7.0 не только смогут меньше расходовать энергии, но и передавать данные за считанные секунды.

Первые устройства с поддержкой Bluetooth 7.0 будут представлены в 2027 году.