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Новости

Xiaomi представила беспроводную зарядку сразу для трёх гаджетов

Похоже, что «китайская Apple» в лице Xiaomi обогнала по технологичности оригинальную компанию из Купертино. На презентации сегодня представили зарядный коврик, который позволяет заряжать сразу три устройства.

Внутри находятся 19 медных катушек, которые позволят размещать заряжаемый девайс, как угодно. Отметим, что это, по сути, аналог AirPower от Apple. Тогда американская корпорация пыталась создать коврик для зарядки трёх устройство одновременно, но не сумела этого сделать.

Стоимость беспроводной зарядки Xiaomi — 599 юаней (меньше 7000 рублей по актуальному курсу).

Само собой, лучше всего новинка будет работать с фирменными смартфонами, часами и другими устройствами. Похоже, что Xiaomi действительно может сделать куда больше, чем Apple.

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Источник:
The GEEK
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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