Представлен Xiaomi Civi 3 Strawberry Bear: лимитированный смартфон с 3D «спинкой» к 100-летию Disney

Xiaomi представила специальное издание смартфона Civi 3, которое приурочено к 100-летнему юбилею Disney. Новинка выполнена в малиново-розовых оттенках, а средняя часть окрашена в золотой цвет, но главной особенностью девайса стала его задняя панель с объёмной 3D-текстурой медведя Лотсо из «Истории игрушек 3» у которого распознаётся на ощупь мохнатый нос, глаза, брови, уши и другие черты мордочки.

Девайс поставляется в яркой стилизованной коробке с изображением мульт-героя, а в комплекте помимо смартфона лежат тематические аксессуары: игла для извлечения SIM-лотка, помпоны на цепочке, наклейки, открытка и чехол, к которому можно прикрепить плюшевою голову медведя и использовать её как подставку.

Помимо этого, программное обеспечение смартфона получило стилизованную тему, которая предлагает плюшевые виджеты, значки, анимации загрузки и зарядки, а также 20 тематических обоев. Что касается технических характеристик Xiaomi Civi 3, о них мы подробно писали в этом материале.

Лимитированный смартфон Xiaomi Civi 3 Strawberry Bear поступит в продажу в единственной конфигурации памяти 12/512 Гб по цене 2799 юаней (36 250 ₽), что всего на 100 юаней (1300 ₽) дороже, чем обычная модель.