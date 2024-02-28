Представлен эксклюзивный смартфон OnePlus 12R в стиле Genshin Impact

Компания OnePlus анонсировала выпуск эксклюзивной версии своего смартфона OnePlus 12R, оформленной в стилистике популярной игры Genshin Impact и посвященной персонажу Кэ Цин.

Дизайн устройства в насыщенном фиолетовом цвете Electro Violet получил уникальный принт на задней панели. В комплект поставки, помимо самого смартфона, входят тематические аксессуары: защитный чехол, быстрая зарядка на 100 Вт, кабель для зарядки с T-образным разъемом, набор наклеек и брелоки. Все аксессуары оформлены в едином со смартфоном стиле.

Особая версия OnePlus 12R Genshin Impact Edition обладает специализированным программным обеспечением с эксклюзивными обоями, анимациями, значками приложений и мелодиями звонков, а также специальными настройками для оптимизации игры Genshin Impact.

Спецификации специальной версии совпадают со стандартным OnePlus 12R. Устройство будет доступно в единственной конфигурации с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 750 евро (~ 74600 рублей). OnePlus 12R Genshin Impact Edition поступит в продажу в марте.