Представлен смартфон Honor View 30 Pro

Сегодня Honor на онлайн-конференции All-Scenario Intelligence Conference в Барселоне представил смартфон View 30 Pro. Устройство является аналогом китайской версии Honor V30 Pro.

У новинки мощная тройная камера. Производитель уверяет, что View 30 Pro входит в тройку лучших смартфонов, ссылаясь на рейтинг DxOMark. Главным датчиком выступает 40-мегапиксельный Sony IMX600, второй датчик — широкоугольный кинообъектив с углом обзора 109 градусов, третий — телеобъектив на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера двойная, у неё 32 и 8 Мп.

Смартфон является первым устройством, функционирующим на платформе Huawei Mobile Services с предустановленным магазином приложений AppGallery.

View 30 Pro работает на фирменнном процессоре Kirin 990. У новинки ёмкий аккумулятор на 4100 мАч, есть поддержка быстрой 40-ваттной проводной и 27-ваттной беспроводной зарядки, а также обратной беспроводной зарядки.

Honor View 30 Pro представлен в двух цветах: «голубой океан» и «полночный чёрный». Смартфон поступит в продажу с 3 марта. Его рекомендованная стоимость составляет 36 990 рублей.