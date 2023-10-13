Xiaomi представит Redmi 13C 5G, который будет хуже предшественника

Информатор Kacper Skrzypek сообщил, что Xiaomi готовит доступный смартфон с поддержкой 5G-сетей, и похоже, новинка получит даунгрейд в сравнении со своим предшественником.

По словам источника, речь идёт о модели Redmi 13C 5G на базе однокристальной системы Dimensity 6100+, которая в тесте производительности AnTuTu (версии 10) набирает в среднем около 420 000 баллов. Что примечательно, смартфон Redmi 12C 5G поставляется с чипом Snapdragon 4 Gen 2, который в бенчмарке AnTuTu в среднем на 10 000 баллов показывает лучший результат в сравнении с вышеупомянутой платформой и изготовлен по более тонкому техпроцессу — 4 нм, против 6 нм. Другими словами, грядущий Redmi 13C 5G получит менее производительную и менее энергоэффективную платформу в сравнении с предшественником — Redmi 12C 5G.

Когда состоится анонс Redmi 13C 5G, пока неизвестно.