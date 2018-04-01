Представлен Oppo Reno 3 Pro на Snapdragon 765G

Сегодня Oppo выпустила два смартфона Oppo Reno 3 и его старшую версию Oppo Reno 3 Pro. Первая модель поступит в продажу уже 31 декабря, а вот Pro придется подождать до 10 января.

Смартфоны относятся к моделям среднего уровня. Главным их отличием стали процессоры: Oppo Reno3 Pro работает на платформе Snapdragon 765G, а базовый Reno 3 на MediaTek Dimensity 1000.

Производитель делает большой акцент на поддержку сетей пятого поколения у смартфонов. Oppo Reno 3 Pro получил тонкий встроенный модем 5G, его толщина всего 7,7 мм.

Также у него 6,5-дюймовый AMOLED дисплей, емкий аккумулятор на 4025 мАч, фирменная быстрая зарядка VOOC 4.0 и поддержка Dolby Atmos. Сканер отпечатков пальцев размещен на боковой панели устройства.

У Reno 3 Pro квадрокамера с основным датчиком на 48 Мп и 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Новинка доступна в двух версиях: 8/12 Гб оперативной и 12/256 Гб встроенной памяти. Ее стоимость составляет $570 и $645 соответственно.