Представлен Oppo Reno 3 с поддержкой 5G
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Представлен Oppo Reno 3 с поддержкой 5G

Сегодня Oppo представила свой флагманский смартфон Oppo Reno 3. Он появится в продаже совсем скоро — 31 декабря.

Oppo Reno 3 оснащен онсновной 64-мегапиксельной камерой с двойной оптической стабилизацией. Фронтальная камера получила датчик на 32 Мп.

  • Reno3
  • Reno3 1

Новинка работает на топовой однокристальной платформе от MediaTek — Dimensity 1000 с поддержкой сетей пятого поколения. Емкость аккумулятора составляет 4025 мАч, есть поддержка фирменной технологии быстрой зарядки VOOC 4.0. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

Oppo Reno 3

На презентации производитель сделал акцент на поддержку сетей пятого поколения. Во время анонса разработчики показывали работу игр и видеозвонков с разрешением Full HD при использовании 5G.

  • Oppo Reno 3 6
  • Oppo Reno 3 5
  • Oppo Reno 3 4
  • Oppo Reno 3 2

Смартфон представлен в двух вариациях: 8/12 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти. Стоимость смартфона составляет $485 и $530 соответственно. Также сегодня компания Oppo представит старшую версию новинки — Oppo Reno 3 Pro.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить