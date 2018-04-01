Представлен Oppo Reno 3 с поддержкой 5G

Сегодня Oppo представила свой флагманский смартфон Oppo Reno 3. Он появится в продаже совсем скоро — 31 декабря.

Oppo Reno 3 оснащен онсновной 64-мегапиксельной камерой с двойной оптической стабилизацией. Фронтальная камера получила датчик на 32 Мп.

Новинка работает на топовой однокристальной платформе от MediaTek — Dimensity 1000 с поддержкой сетей пятого поколения. Емкость аккумулятора составляет 4025 мАч, есть поддержка фирменной технологии быстрой зарядки VOOC 4.0. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

На презентации производитель сделал акцент на поддержку сетей пятого поколения. Во время анонса разработчики показывали работу игр и видеозвонков с разрешением Full HD при использовании 5G.

Смартфон представлен в двух вариациях: 8/12 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти. Стоимость смартфона составляет $485 и $530 соответственно. Также сегодня компания Oppo представит старшую версию новинки — Oppo Reno 3 Pro.