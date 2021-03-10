Представлен мощный смартфон Xiaomi Mi 10S

В Китае прошла презентация Xiaomi Mi 10S. Смартфон стал улучшенной версией прошлогоднего флагмана, но в облике Mi 10 Ultra, с обновленным чипсетом и динамиками от Harman Kardon.

За работу отвечает свежий процессор Snapdragon 870. В качестве дисплея используется 6.67-дюймовая AMOLED-матрица с HDR10+, разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера на 20 Мп врезана в левый угол экрана, а сканер отпечатков пальцев разместился в дисплее. В основных камерах используется четыре модуля на 108+13+2+2 Мп с широким углом, макро и боке.

Ёмкость аккумулятора составляет 4780 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт. Также в наличии реверсивная зарядка на 10 Вт. Также на борту USB-C, NFC, Wi-Fi 6 и ИК-порт.

Продажи стартуют 12 марта. Цены следующие:

Xiaomi Mi 10S 8+128 ГБ — 3299 юаней (около 37 тыс. рублей)

Xiaomi Mi 10S 8+256 ГБ — 3499 юаней (около 39 тыс. рублей)

Xiaomi Mi 10S 12+256 ГБ — 3799 юаней (около 43 тыс. рублей)