Представлен лимитированный Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077
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Представлен лимитированный Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077

Microsoft представила лимитированное издание Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077. Чтобы просмотреть видео на YouTube, пользователи должны были разгадать шифр.

Консоль имеет кастомный корпус и геймпад. Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle можно будет приобрести уже в июне, но вот релиз игры ожидается только в сентябре.

Ранее Nvidia представила лимитированную видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition тиражом всего в 200 единиц. Видеокарта на американском eBay стоит от 4 250 до 5 500 долларов США или около 320–415 тысяч рублей по текущему курсу.

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