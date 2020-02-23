Эксклюзивная видеокарта в стиле Cyberpunk 2077 появилась в продаже
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Новости

Эксклюзивная видеокарта в стиле Cyberpunk 2077 появилась в продаже

Компания NVIDIA в феврале 2020 года представила видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition тиражом всего в 200 единиц. Часть из них была разыграли, а остальную часть начали продавать на eBay.

  • Cyberpunk 2077 Geforce

GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition предлагается на онлайн-площадках значительно дороже обычных версий GeForce RTX 2080 Ti, из-за её эксклюзивности. Видеокарта на американском eBay стоит от 4 250 до 5 500 долларов США или около 320–415 тысяч рублей по текущему курсу. В Великобритании она чуть дешевле от 2 200 до 5000 фунтов или 205–465 тысяч рублей.

  • Geforce Rtx 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition 1

Обычная эталонная GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition, на основе которой и создана эксклюзивная версия, для сравнения стоит в России — 119 990 рублей, а в США предлагается за $1200. Это в несколько раз выше стоимости предшествующей модели.

  • Videokarta Msi Geforce Rtx 2080 Ti 11264mb Ventus Gp Oc 1269988 5

Для многих коллекционеров GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition определённо станет желанным экспонатом, учитывая, что стоимость всех вышедших ограниченным тиражом видеокарт со временем только увеличивается.

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