Эксклюзивная видеокарта в стиле Cyberpunk 2077 появилась в продаже

Компания NVIDIA в феврале 2020 года представила видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition тиражом всего в 200 единиц. Часть из них была разыграли, а остальную часть начали продавать на eBay.

GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition предлагается на онлайн-площадках значительно дороже обычных версий GeForce RTX 2080 Ti, из-за её эксклюзивности. Видеокарта на американском eBay стоит от 4 250 до 5 500 долларов США или около 320–415 тысяч рублей по текущему курсу. В Великобритании она чуть дешевле от 2 200 до 5000 фунтов или 205–465 тысяч рублей.

Обычная эталонная GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition, на основе которой и создана эксклюзивная версия, для сравнения стоит в России — 119 990 рублей, а в США предлагается за $1200. Это в несколько раз выше стоимости предшествующей модели.

Для многих коллекционеров GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition определённо станет желанным экспонатом, учитывая, что стоимость всех вышедших ограниченным тиражом видеокарт со временем только увеличивается.