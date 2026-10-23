iQOO Pad Pro получит экран 165 Гц и вентилятор
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iQOO Pad Pro получит OLED-экран 165 Гц и встроенный вентилятор

iQOO представит компактный игровой планшет Pad Pro в Китае 28 октября.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:48
iQOO Pad Pro получит OLED-экран 165 Гц и встроенный вентилятор

iQOO представит компактный игровой планшет iQOO Pad Pro в Китае 28 октября вместе со смартфоном Neo 12. Модель расположится ниже Pad Ultra в линейке, а её ключевые характеристики уже раскрыты в тизерах.

Компания показала связку Snapdragon 8 Elite Gen 5 и дополнительного чипа Q3 для одновременной работы трассировки лучей, повышения разрешения и генерации промежуточных кадров. Также заявлены трассировка лучей во всей сцене, движок QNSS и фильтр осветления тёмных участков в шутерах.

iqoo-pad-pro-key-specs-poster

Планшет получит 8,8-дюймовый OLED-экран с частотой 165 Гц в играх и аккумулятор ёмкостью 9020 мА·ч. Четырёхслойная система охлаждения Ice Dome включает вентилятор размером 30 × 30 × 3,5 мм с тремя скоростями.

За распределение вычислительных ресурсов отвечает Monster Super Core Engine, а для управления предусмотрены технология Q-flex, высокочувствительный сенсорный ввод и высокочувствительный гироскоп. Толщина корпуса составит 5,74 мм, масса — 298 г. Заявлены расцветки Ice Blade Blue и Lingfeng Gray.

Запись в базе сертификации 3C указывает на поддержку зарядки мощностью 66 Вт. Геймпад, с которым планшет показан на рекламных изображениях, в комплект не входит: его нужно покупать отдельно.

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