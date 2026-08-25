Игровой мини-планшет iQOO существует и скоро будет представлен
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Игровой мини-планшет iQOO существует и скоро будет представлен

Представитель компании его уже опробовал и доволен устройством.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:37
Игровой мини-планшет iQOO существует и скоро будет представлен

С прошлого года инсайдеры заявляли, что iQOO работает над созданием компактного игрового планшета, который будет конкурировать с Lenovo Legion Y700 и nubia REDMAGIC Astra. Официальных подтверждений этим инсайдам не было, до этого момента.

Сегодня менеджер по продуктам флагманской серии iQOO Ван Кан в соцсети Weibo опубликовал пост, который косвенно подтверждает существование игрового мини-планшета iQOO. Более того, устройство уже находится на производственной линии, что говорит о скором анонсе.

Сегодня на заводе мне довелось подержать в руках новый продукт для киберспорта, который вас всех так интересовал. Он идеально подходит по размеру для максимального контроля, я не могу оторваться от него! А вы все с нетерпением ждёте его выхода? — Ван Кан (менеджер по продуктам флагманской серии iQOO).

По словам инсайдеров, грядущий мини-планшет iQOO получит 8,3-дюймовый IPS-дисплей и топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, который будет охлаждаться турбиной. Презентация планшета может состояться вместе с флагманским смартфоном iQOO 16 в конце сентября или в начале октября.

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