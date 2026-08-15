iQOO показала смартфон будущего с батареей 15 000 мА·ч и экраном 240 Гц

iQOO показала на внутренней презентации концептуальный смартфон iQOO X. Устройство демонстрирует технологии, которые компания рассматривает для своих будущих флагманов.

Главной особенностью стала твердотельная батарея Blue Ice емкостью 15 000 мА·ч. Для сравнения, современные флагманские смартфоны обычно оснащаются аккумуляторами примерно вдвое меньшей емкости.

Еще одна особенность iQOO X заключается в огромном 7-дюймовом плоском дисплее с разрешением 2K+ и частотой обновления до 240 Гц. Панель использует технологию LTPO 6.0 и умеет динамически менять частоту обновления отдельных областей экрана в зависимости от отображаемого контента.

Фото Gizmochina

В качестве процессора указан Snapdragon 8 Elite Gen 10 Pro в связке с фирменным игровым чипом QX. Впрочем, такого процессора Qualcomm пока не существует: название используется в рамках футуристического концепта и показывает, насколько далеко в будущее заглядывает iQOO.

Камеры тоже соответствуют общей идее. Концепту приписывают сразу два 200-Мп модуля, включая перископический телевик, а также 50-Мп сверхширокоугольную камеру. Впрочем, в разных материалах о презентации характеристики сенсоров отличаются.

Серийное производство iQOO X пока не планируется. Смартфон создан как демонстрация технологий, которые в будущем могут появиться в коммерческих устройствах компании.