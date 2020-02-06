Представлен Huawei Y7p или возможный Huawei P40 Lite E

Huawei на специальном мероприятии в Таиланде анонсировал смартфон Huawei Y7p. Предполагается, что в Китае данная модель будет именоваться Huawei P40 Lite E. Аналогичная ситуация происходила и в прошлом году. Когда бюджетные модели флагманской линейки Huawei P вышли значительно раньше до презентации настоящих флагманов.

Стоит отметить, что сегодняшний смартфон сильно отличается от ранней информации. Возможно, перед нами модель Huawei P40 Lite E. Один из самых доступных смартфонов из всей линейки со сдвоенной камерой и без сканера отпечатков пальцев под дисплеем.

Huawei Y7p оснащен 6,39-дюймовым IPS-дисплеем с поддержкой 720 x 1560 точек. Huawei заявляет, что дисплей Y7p занимает 90,15 процента все фронтальной площади.

В качестве процессора используется однокристальный Kirin 710F в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предлагается 64 ГБ флеш-памяти, которую можно расширить с помощью слота microSD.

На задней панели Huawei Y7p установлена ​​тройная камера. Она имеет основной сенсор на 48 МП с диафрагмой f / 1.8, сверхширокий сенсор 8-мегапиксельный с диафрагмой f / 2.4 и 2-мегапиксельный датчик глубины с диафрагмой f / 2.4. Тройные камеры оснащены светодиодной вспышкой с ручным ночным режимом и оптимизацией фотографии AI. Фронтальная камера получила ​​8-мегапикселей с диафрагмой f / 2.0.

Сканер отпечатков пальцев расположен также на задней стороне смартфона. Другие функции телефона включают поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, microUSB и стандартный аудиоразъем 3,5 мм. Работает аппарат под управлением Android 9 Pie на базе EMUI 9.1. Ёмкость аккумулятора 4000 мАч без поддержки быстрой зарядки.

Производитель не сообщил дата поступления Huawei Y7p в продажу и его цену. Предполагается, что телефон может появиться на каком-то рынке, как Huawei P40 Lite E.