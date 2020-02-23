Представлен Huawei P Smart 2020 с сервисами Google

Huawei выпустила новый смартфон Huawei P Smart 2020 с поддержкой сервисов Google, но пока только для европейского рынка.

Смартфон получил восъмиядерный процессор Kirin 710F, 6,21-дюймовый дисплей с разрешением FHD+, оперативную память на 4 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти для хранения данных. Последнюю можно увеличить за счёт MicroSD.

Основная камера оснащена модулями на 13 и 2 Мп, а фронтальная имеет всего 8 Мп. Также есть поддержка Bluetooth 4.2, NFC и Wi-Fi 802.11 ac.

Стоимость Huawei P Smart 2020 составляет 199 евро. Продажи начнутся 17 мая.