Представлен Huawei Enjoy 70: доступный смартфон с ёмким АКБ на 6000 мАч

В Китае Huawei представила смартфон Enjoy 70, который позиционируется как доступное устройство, но при этом выполнено в схожем дизайне с флагманом Huawei P60.

Девайс получил 6,75-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 720 x 1600 точек и соотношением сторон 20:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 8 Мп с диафрагмой f/2.0 и поддержкой записи видео 1080P.

Основной модуль камер состоит из двух сенсоров, из которых: главный на 50 Мп с поддержкой записи видео 1080P, второй — макрообъектив на 2-мегапикселя.

На какой платформе смартфон работает, компания не сообщила, но ожидается что это однокристальная система Kirin 710A. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 8/128 или 8/256 ГБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, Галилео, BeiDou, боковой сканер отпечатка пальца и разъём USB-C. Из коробки девайс будет работать на операционной системе HarmonyOS 4. Габариты устройства составляют 168,3 x 77,7 x 8,93 мм, масса — 207 грамма.

В Китае Huawei Enjoy 70 уже доступен для предзаказа по следующим ценам:

(8/128 ГБ) — 1199 юаней (15 550 ₽)

(8/256 ГБ) — 1399 юаней (18 150 ₽)

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.