Представлен Honor Play 50 Plus — доступный смартфон для любителей музыки

В Китае состоялась презентация смартфона Honor Play 50 Plus. По словам производителя, главная особенность новинки, это воспроизведение музыки в высоком разрешении Hi-Res Audio, причём как по проводу, так и по протоколу Bluetooth.

Смартфон получил 6,8-дюймовый iPS-дисплей с разрешением 2412 x 1080 точек и частотой обновления 90 Гц, соотношение сторон составляет 20:09.

В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 8-мегапикселей (f/2.0), основной блок камер оснащён двумя сенсорами, из которых: главный на 50 Мп (f/1,8) с поддержкой записи видео до 1080P и датчик глубины на 2 Мп (f/2,4).

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система MediaTek Dimensity 6020. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 8/256 и 12/256 ГБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки SuperChare мощностью 35 Вт.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 5G, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики Hi-Res, боковой сканер отпечатка пальца, порт USB-C и миниджек 3,5 мм. Из коробки, девайс будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2.

В Китае Honor Play 50 Plus уже доступен для покупки в конфигурации памяти 12/256 ГБ по цене 1399 юаней (19 500 ₽), стоимость базовой модели, пока неизвестна.