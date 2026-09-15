Алиса AI научилась сама выбирать уровень «интеллекта» под задачу
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Алиса AI научилась сама выбирать уровень «интеллекта» под задачу

Для сложных запросов нейросеть автоматически включает режим «Эксперт», а для простых использует более быстрые модели.
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Редакция The GEEK сегодня в 10:00
Алиса AI научилась сама выбирать уровень «интеллекта» под задачу

«Алиса AI» теперь самостоятельно определяет, какая ИИ-модель лучше подходит для конкретного запроса. Пользователю больше не нужно вручную переключать режимы в зависимости от сложности задачи.

Для повседневных запросов система выбирает более быстрые модели. Если нужно учесть много условий, изучить несколько документов, выполнить расчёты или составить подробный план, «Алиса AI» автоматически включает режим «Эксперт».

При желании его можно активировать вручную. В режиме «Эксперт» пользователь может следить за ходом решения задачи, загружать сразу несколько файлов, просить нейросеть анализировать их вместе, готовить документы и строить графики.

За автоматический выбор модели отвечает собственная система роутинга Яндекса. Она оценивает сложность запроса и определяет, сколько ресурсов потребуется для ответа.

Также в работе используется агентная архитектура, которая помогает ИИ планировать действия, сохранять контекст, обращаться к файлам, сервисам и другим инструментам.

Сейчас режим «Эксперт» доступен всем пользователям без ограничений.

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