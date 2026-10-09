Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал после атаки БПЛА

Часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге пострадала в результате атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Масштаб ущерба пока оценивается, а часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями.

На месте работают экстренные службы и специалисты компании. Пострадавших нет.

Днём ранее, 8 октября, после атаки БПЛА пострадал ещё один дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области. Там произошёл пожар, после чего работу площадки полностью остановили