Представлен доступный Redmi Note 10 JE с NFC и защитой от воды

Xiaomi анонсировала доступный смартфон Redmi Note 10 JE. Он получил 6,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, чипсет Snapdragon 480 с поддержкой 5G и ёмкий аккумулятор.

Новинка оснащена 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Объём аккумулятора составляет 4800 мАч с поддержкой быстро зарядки мощностью 18 Вт.

Примечательно, что смартфон получил степень защиты от воды по стандарту IP68 и модуль NFC.

Redmi Note 10 JE появится на японском рынке с 13 августа по цене 260 долларов (около 19 тыс. рублей).