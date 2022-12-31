Представлен доступный Redmi 12C с большим экраном и камерой на 50 МП

Бренд Redmi продолжает радовать новинками. В этот раз был представлен доступный смартфон Redmi 12C.

В качестве процессора Redmi 12C используется MediaTek Helio G85, который дополнен оперативной памятью LPDDR4x и накопителем eMMC 5.1.

Спереди разместился 6,71 дюймовый экран с матрицей IPS и разрешением 1650×720 пикселей. Фронтальная камера на 5 МП размещена в каплевидном вырезе. Сзади — основная с разрешением 50 МП и вспомогательный модуль на 2 МП. Также есть сканер отпечатков пальцев, который располагается в блоке камер. Аккумулятор встроенный на 5000 мАч.

Redmi 12C предлагается за 699 юаней (около 7300 рублей) в версии 4/64 ГБ. Вариант 4/128 ГБ оценивается в 799 юаней (около 8500 рублей). Также есть версия 6/128 ГБ за 899 юаней (около 9600 рублей).