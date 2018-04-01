Представлен чехол превращающий iPad Pro в MacBook

На Kickstarter состоялся анонс аксессуара для iPad Pro, который превращает планшет в нечто похожее на ноутбук MacBook.
Аксессуар Doqo выглядит, как чехол с полноценной клавиатурой и тачпадом. В верхнюю часть с вырезом для основной камеры, вставляется сам планшет и фиксируется пользователем под нужным ему углом.
Чехол оснащён двумя разъёмами USB-A 3.0 и USB-C, а также имеет слоты для карт памяти формата SD и microSD. Питание осуществляется за счёт встроенного аккумулятора на 4300 мАч.
Цена на необычный чехол Doqo начинается от 139 долларов.
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