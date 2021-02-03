Представлен бюджетный смартфон Nokia 1.4 на Qualcomm 215

HMD Global анонсировал смартфон Nokia 1.4, который работает на облегчённой мобильной ОС Android 10 Go Edition и процессоре ARM Cortex A53.

Смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 720p. На выбор доступны модели с 1, 2, 3 ГБ оперативной и 16, 32 и 64 ГБ флеш-памяти соответственно. Последнюю можно расширить с помощью microSD ёмкостью до 128 Гбайт.

На задней стороне корпуса расположена двойная камера на 8 и 2 МП, а спереди модуль с разрешением 5 МП. Ёмкость аккумулятора составляет 4 000 мАч.

Стоимость Nokia 1.4 начинается от 99 евро.