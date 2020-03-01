Представлен бюджетный смартфон Huawei Enjoy 10e за $135

Huawei представила новый бюджетник Enjoy 10e. Стоимость смартфона начинается от $135.

Новинка получила 6,3-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1600 х 720 пикселей. У устройства сдвоенная камера с основным датчиком на 13 Мп, у фронтальной камеры – 8 Мп. Одной из главных особенностей стал большой аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой режима пауэрбанка для проводной зарядки других устройств. Сканер отпечатков пальцев новинка не получила.

Huawei Enjoy 10e работает на Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10. Также у него есть два слота для Sim-карт и стандартный разъем для наушников.

Смартфон представлен в двух вариациях памяти: 4/64 Гб за $135 и 6/128 Гб за $165. Он должен поступить в продажу c 5 марта и будет доступен в черном, зеленом и белом цветах.