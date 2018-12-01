Появилось первое «живое» фото игрового флагмана ASUS ROG Phone 3

В китайской социальной сети Weibo опубликовали фотографию рекламного постера пока не анонсированного смартфона ASUS ROG Phone 3. Там же появилось его первое «живое» фото, а чуть позднее в твиттере опубликовали ещё и видео.

На снимке показана задняя часть устройства, которая демонстрирует тройной модуль основной камеры (один из модулей с разрешением 64 МП) и фирменную RGB-подсветку. Также есть надпись Tencent Games, что указывает на заказчика.

По данным же с рекламного постера можно сказать, что новинка не получит выреза на экране под фронтальную камеру. Также видно, что ASUS ROG Phone 3 имеет порт USB Type-C и выход на наушники 3,5 мм. А разъём для подключения аксессуаров сбоку указывает на возможность добавлять геймпады, дополнительные батареи и прочее.

Новинке приписывают процессор Snapdragon 865, поддержку сетей пятого поколения, быструю зарядку по кабелю мощностью 30 Вт, а также батарею на 5800 мА·ч. Помимо этого, утечка указывает на наличие 16 ГБ ОЗУ и ОС Android 10. Обещан также OLED-экран диагональю 6,6 дюйма с разрешением Full HD+, а также частотой обновления 120 или 144 Гц.

Дата выхода и цена ASUS ROG Phone 3 пока не уточняются. Однако очевидно, что дешёвой новинка не будет.