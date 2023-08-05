Появились схемы рамок iPhone 15 Pro для сравнения с iPhone 14 Pro

Профильный ресурс 9to5Mac опубликовал предполагаемые схемы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, которые позволяют наглядно сравнить толщину рамок новых смартфонов с текущим поколением.

По информации издания, толщина рамок iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max составит 1,55 мм, что значительно меньше, чем у прошлых моделей. Такое изменение позволит добиться более компактного и современного дизайна в новых смартфонах. Однако размер выреза Dynamic Island останется прежним, что позволит сохранить функциональность фронтальной камеры и сканер лица Face ID.

Презентация iPhone 15 ожидается этой осенью и по слухам, возможной датой проведения мероприятия станет 13 сентября.