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Новости

Появились первые скриншоты Android 12

В конце этого года ожидается выход новой версии ОС от Google — Android 12. Но перед релизом компания традиционно рассылает документацию и исходники основным партнёрам. Похоже, что часть этих данных попала в общий доступ.

  • Android 12

Из раннего черновика по Android 12 были извлечены скриншоты, демонстрирующие новый пользовательский интерфейс и функциональные изменения. Само собой, не факт, что всё так и будет выглядеть на релизе, однако тенденцию можно уловить.

  • Android 12
  • Android 12

Одним из изменений стал новый интерфейс панели уведомлений. Прозрачность заменена непрозрачным светло-бежевым фоном. Вероятно, его цвет зависит от темы — светлой или тёмной. Уведомления получили более выраженные скруглённые углы, а количество быстрых настроек, которые отображаются при частичном раскрытии панели уведомлений, было уменьшено с 6 до 4. Сам же значки стали больше.

  • Android 12
  • Android 12

Положение даты и часов поменялось местами, а в правом верхнем углу появились новые индикаторы конфиденциальности. Помимо этого, в Android 12 новая функция полного отключения всех датчиков, камер, микрофонов и так далее.

  • Android 12

Наконец, в новой версии ОС, похоже, улучшат виджеты, поскольку их реализация в iOS оказалась лучше, чем в самой Android.

  • Android 12

Отметим, что Google выпустит первую предварительную версию для разработчиков уже в ближайшие недели. Так что стоит ожидать новых данных.

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Источник:
XDA
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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