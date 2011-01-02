Появились первые подробности об iPhone 13

Китайские источники сообщили первые сведения об условном iPhone 13, который компания Apple должна выпустить через год. Утверждается, что первый прототип iPhone 13 по внешнему виду аналогичен iPhone 12. Это означает наличие тонких рамок и выреза на экране.

Также эта версия лишена сканера отпечатка пальца в экране. Возможно, он встроен в боковую панель или его нет вовсе. В любом случае, к релизу это может измениться.

А сетевой информатор под ником Ice Universe ранее подтвердил, что монобровь у смартфона хотя и сохранится, но станет короче. Однако полностью от неё не избавятся.

Предположительно, iPhone 13 должен получить экран с частотой 120 Гц и более мощный процессор. Однако хотелось бы ещё и хороший аккумулятор.