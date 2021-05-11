Появились качественные изображения цветных MacBook Air на SoC Apple M2

Инсайдер Джон Проссер, который специализируется на утечках о продуктах Apple, опубликовал видеоролик, где показал внешний вид нового ноутбука MacBook Air на базе однокристальной системы Apple M2.

Этот ноутбук будет представлен в нескольких цветах, однако в видео показаны только компьютерные изображения, а не живые фото. Впрочем, они позволяют оценить внешность новинки.









Судя по всему, MacBook Air лишится классической заостренной кромки. Вместо этого дизайн станет похож на iPhone 12 и последние модели iPad — плоские грани и тонкие рамки. Также новинка получит переработанную клавиатуру белого цвета.

Изображения показывают семь различных цветов, так что, похоже, у компании будет вариант на любой вкус.

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