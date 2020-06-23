Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 3 покажут в июле
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Новости

Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 3 покажут в июле

Издание Gizmochina сообщило, что игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 представят в июле. И хотя точной даты нет, уже известно, какие спецификации получит новинка.

Заявлено, что смартфон основан на процессоре Snapdragon 865 Plus, который представляет собой разогнанный Snapdragon 865. В качестве экрана используется матрица диагональю 6,59 дюйма с разрешением 2340 x 1080 пикселей, частотой до 144 Гц и встроенным сканером отпечатка.

  • Asus Rog Phone 3 July Launch In China

Объём ОЗУ равен 8, 12 или 16 ГБ, постоянной памяти есть 128, 256 или 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мА·ч, также предполагается зарядка мощностью 30 Вт. В качестве операционной системы заявлена Android 10 с последней версией оболочки ROG UI.

Что касается камер, то основная будет включать в себя три модуля, главный из которых — с разрешением 64 МП. Фронтальная получит сенсор на 13 МП. Данных о разъёмах и портах нет, также как и о системе охлаждения.

Точной даты выхода пока нет, равно как и цены. Но предполагается, что новинка не будет дешёвой, учитывая тот факт, что она базируется на топовых комплектующих. Дата выхода на рынок и география продаж не уточняется, но, скорее всего, поначалу новинка появится в Китае. Ведь заявлены оптимизации под игры компании Tencent.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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