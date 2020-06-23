Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 3 покажут в июле

Издание Gizmochina сообщило, что игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 представят в июле. И хотя точной даты нет, уже известно, какие спецификации получит новинка.

Заявлено, что смартфон основан на процессоре Snapdragon 865 Plus, который представляет собой разогнанный Snapdragon 865. В качестве экрана используется матрица диагональю 6,59 дюйма с разрешением 2340 x 1080 пикселей, частотой до 144 Гц и встроенным сканером отпечатка.

Объём ОЗУ равен 8, 12 или 16 ГБ, постоянной памяти есть 128, 256 или 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мА·ч, также предполагается зарядка мощностью 30 Вт. В качестве операционной системы заявлена Android 10 с последней версией оболочки ROG UI.

Что касается камер, то основная будет включать в себя три модуля, главный из которых — с разрешением 64 МП. Фронтальная получит сенсор на 13 МП. Данных о разъёмах и портах нет, также как и о системе охлаждения.

Точной даты выхода пока нет, равно как и цены. Но предполагается, что новинка не будет дешёвой, учитывая тот факт, что она базируется на топовых комплектующих. Дата выхода на рынок и география продаж не уточняется, но, скорее всего, поначалу новинка появится в Китае. Ведь заявлены оптимизации под игры компании Tencent.