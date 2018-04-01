Появились характеристики OnePlus 8 и 8 Pro

На днях появились рендеры смартфона OnePlus 8 Lite, а теперь опубликовали характеристики базовой и старшей моделей этой линейки — OnePlus 8 и 8 Pro. Оба смартфона будут построены на топовом процессоре Snapdragon 865.

Источник сообщает, что OnePlus 8 получит 6,44-дюймовый экран с кадровой частотой 90 Гц. Также у устройства будет поддержка 30-ваттной зарядки и NFC. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч. Фронтальная камера оснащена 32-мегапиксельным датчиком, про основную камеру пока ничего неизвестно.

У старшей версии 8 Pro будет 6,7-дюймовый дисплей с кадровой частотой 120 Гц. Аккумулятор будет немного вместительнее — 4500 мАч. Основная камера получит датчики разрешением 60, 16 и 12 Мп, фронтальная камера будет сдвоенная. Также OnePlus 8 Pro будет поддерживать 50-ваттную зарядку.