Появились характеристики будущего Nothing Phone (2)

Недавно основатель компании Nothing рассказал о разработке следующего смартфона Nothing Phone (2), который должен выйти до конца 2023 года. Несмотря на это, он не дал подробностей о новом устройстве, лишь утверждая, что это будет более премиальный аппарат.

Портал MySmartPrice узнал, что Nothing Phone (2) имеет модельный номер A065. Слухи говорят, что смартфон будет использовать новый процессор Qualcomm Snapdragon 8, хотя конкретная модель пока не известна. Первый Nothing Phone использует Snapdragon 778G+.

Также Nothing Phone (2) будет иметь минимум 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. Батарея увеличена до 5000 мАч, в отличие от 4500 мАч в первом поколении. Экран AMOLED с адаптивной частотой обновления 120 Гц.

Выход Nothing Phone (2) ожидается в третьем квартале 2023 года.