Nothing Phone 2 выйдет в этому году и будет дороже Phone (1)

Nothing Phone 1 не получил статус лучшего телефона 2022 года, но он определённо был самым интересным. Его задняя панель (также известная как «Глиф») и симпатичный дизайн по бюджетной цене, вызвал удивление. Но вот чего не было в смартфоне, так это премиальных характеристик и недоступность во многих странах.

Однако всё это может измениться. Основатель и генеральный директор Nothing Карл Пей подтвердил в интервью Inverse, что в этом году свет увидит Nothing Phone 2 с переработанным ПО и станет «ещё более премиальным», чем его предшественник. Такое решение наверняка скажется и на цене смартфона.

«Мы разрабатываем смартфон более высокого класса, чем Nothing Phone 1 и основное внимание уделим ПО». Сказал Пей в интервью.

На протяжении всего интервью Карл много говорит о телефоне, а также заявляет, что запуск в США смартфона Nothing Phone 2 является «приоритетом номер один».

При всём этом Пей не раскрыл характеристики и особенности будущего Phone 2. Хотя нет никаких сомнения, что смартфон получит «Глиф», а также не самое плохое железо.

По всей видимости анонс новинки можно ожидать уже этим летом.