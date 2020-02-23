Появились фотографии Redmi K30 Pro за день до релиза
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Новости

Появились фотографии Redmi K30 Pro за день до релиза

Первым снимком еще не анонсированного флагманского смартфона Redmi K30 Pro поделился инсайдер Xiaomishka. Пост о данном событии появился в его твиттере.

Фотография подтвердила все данные из прошлых утечек. Устройство имеет большой по диагонали экран и квадрокамеру в большом круглом модуле. Другие китайские видоблогеры опубликовали в сети скриншоты, на которых смартфон можно рассмотреть спереди. Видно, что в K30 Pro отсутствует вырез под фронтальную камеру. Производитель переместил ее в в выдвижной модуль вверху экрана.

Девайс имеет следующие характеристики: процессор Snapdragon 865, дисплей с диагональю 6,6 дюйма, оперативную память LPDDR5 и до 256 ГБ встроенного хранилища.

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Разрешение основной камеры – 64 Мп. Аккумулятор обеспечит автономность на 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

Накануне выяснилась стоимость новинки. Обычный Redmi K30 Pro выйдет по стоимости 3699 юаней, примерно 42 тысяч рублей по курсу. А за Redmi K30 Pro Zoom — 3999 юаней, или 45,5 тысяч рублей.

Презентация смартфона ожидается на 24 марта.

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Маргарита Александрова

Маргарита Александрова

Пишу новости о мире гаджетов. Просто, но со вкусом.

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