Появилась подробная карта мира S.T.A.L.K.E.R. 2

В сети продолжают появляться все больше материалов о S.T.A.L.K.E.R. 2. Если мы уже видели некоторые cкриншоты без монтажа, монстров и персонажей, то сегодня обнаружилась карта всего игрового мира.

На ней можно увидеть все локации и места, а также контент предназначенный для будущих DLC.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться в 1 половине 2023 года.

Напомним, что ранее студия GSC Game World получила ультиматум от авторов утечки материалов.