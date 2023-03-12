В сеть слили новые материалы по S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC Game World выступила с обращением к игрокам после ультиматума, выдвинутого сообществом «Вестник Того Самого Сталкера» в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщили разработчики, их учетная запись для работы с изображениями была взломана и сообщество попыталось использовать утечку данных для шантажа и запугивания. Однако GSC Game World отказалась поддаваться на ультиматум и заявила, что на шантаж никто не пойдет.

Внимание. Спойлеры!

В ответ на это сливщики запостили концепт-арты нескольких монстров из S.T.A.L.K.E.R. 2. Они предупредили, что ультиматум действует до 15 марта, после чего в сеть может попасть большое количество спойлеров, включая все катсцены и полный сценарий игры.

Также на други концепт-артах можно увидеть Агату — второстепенного персонажа, завод «Росток» и Кладбище техники.

Напомним, что GSC Game World уже несколько лет занимается разработкой S.T.A.L.K.E.R. 2 — продолжения культовой игры, вышедшей в 2007 году. Игра должна выйти на ПК и Xbox Series X/S, но пока точная дата релиза неизвестна.