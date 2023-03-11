Студия GSC Game World получила ультиматум от авторов утечки материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2

В сообществе VK под названием «Вестник „Того Самого Сталкера“» появилась утечка материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2 объемом 30 ГБ. Представители сообщества утверждают, что данные включают полноценный сюжет, описание катсцен, различные концепт-арты и глобальные карты.

Участники сообщества не планируют выкладывать все материалы в открытый доступ и выдвинули предложение к студии GSC Game World. Вот как они выглядят:

Несколько скриншотов и артов игры были опубликованы, чтобы продемонстрировать достоверность утверждений.

В прошлом сообщество уже опубликовало рабочую сборку S.T.A.L.K.E.R.: Online в октябре 2022 года.