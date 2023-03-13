Скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2 без монтажа «слили» в сеть

Инсайдеры обнаружили, что скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2 HoC, опубликованные журналом PC Gamer представителями GSC Game World, были отредактированы специально для издания. Однако теперь были опубликованы скрины в их оригинальном виде без монтажа.

На оригинальных скринах можно увидеть более детальную и реалистичную графику, а также изменения в некоторых деталях по сравнению с отредактированной версией.

Представители GSC Game World не комментируют ситуацию, однако «разоблачения» относительно S.T.A.L.K.E.R. 2 уже не первый раз происходят. Ожидается, что игра выйдет в апреле 2023 года.

Ранее в сети появились концепт-арты нескольких монстров из S.T.A.L.K.E.R. 2.